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Bangladeşli alıcılar konteyner bazlı hurda alımına odaklandı, fiyatlar düştü

Bangladeş’te konteyner bazlı ithal hurda fiyatları, bu hafta biraz daha düştü ve alımlar iyileşti.

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