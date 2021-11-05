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< Hurda ve Hammadde

Bangladeşli tedarikçiler inşaat demiri tekliflerini artıramıyor, ülkede hurda fiyatları bir kez daha yükseldi

Bangladeş’te hurda arz sıkıntısı devam ederken, yerel inşaat demiri üreticileri, tekliflerini bir kez daha artırmaya çalıştı.

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