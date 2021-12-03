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< Hurda ve Hammadde

Bangladeş’e verilen ithal hurda teklifleri düştü, müşteriler yeni alımlar için beklemede

Daha önce hurda stoklarını yenileyen Bangladeşli çelik üreticileri bu hafta, yeni alımlar için beklemeye geçti.

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