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< Hurda ve Hammadde

Bangladeşli alıcılar ithal hurda fiyatlarındaki yeni keskin artışları değerlendiriyor

Küresel hurda piyasasında, fiyat trendinin tersine dönmesini takiben, hurda ihracatçıları Bangladeş’e daha yüksek seviyelerden teklif vermeye başladı.

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