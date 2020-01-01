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Türkiye kaynaklı boru piyasasında fiyatlar daha da yükseldi

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye kaynaklı boru piyasasında talep biraz toparlandı ve fiyatlar yükseldi.

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