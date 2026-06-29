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Yonggang Group kaliteli çubuk üretim hattında bakım çalışması gerçekleştirecek

Pazartesi, 29 Haziran 2026 11:37:24 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Jiangsu eyaletinde faaliyet gösteren çelik üreticisi Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Haziran ayı sonundan itibaren kaliteli çubuk üretim hatlarından birinde bakım çalışması gerçekleştirecek. Bakım çalışmalarının 15 gün sürmesi bekleniyor.

Söz konusu bakım süresi boyunca çubuk üretiminin yaklaşık 30.000 mt azalacağı tahmin ediliyor.

Yonggang Group'un yıllık çelik üretim kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde bulunuyor. Şirket, Çin'in önde gelen uzun mamul ve yüksek kaliteli vasıflı çelik üreticileri arasında yer alıyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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