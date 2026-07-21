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Çin'in çelik çubuk ihracatı 2026’nın ilk yarısında %10,8 arttı

Salı, 21 Temmuz 2026 09:44:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Haziran döneminde Çin'in çelik çubuk ihracatı yıllık %10,8 artışla 10,01 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde filmaşin ihracatı yıllık %5,6 düşüşle 1,36 milyon mt olurken, köşebent ve U/C profil ihracatı ise yıllık %5,7 artışla 3,92 milyon mt olarak kaydedildi.

Haziran ayında ise Çin'in çelik çubuk ve filmaşin ihracatı sırasıyla 2,01 milyon mt ve 250.000 mt seviyesinde gerçekleşti. Çelik çubuk ihracatı yıllık %32,2 ve aylık %3,1 artarken, filmaşin ihracatı yıllık %3,2 yükseldi ancak aylık %7,4 geriledi. Aynı ayda köşebent ve U/C profil ihracatı ise 650.000 mt ile yıllık %10,4 ve aylık %9,7 düşüş gösterdi.

Haziran ayında Çin'in toplam nihai mamul ihracatı yıllık %6,6 artarken, çelik çubuk ihracatındaki yıllık artış oranı %32,2 ile çok daha güçlü oldu. Bu durum, başta Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika olmak üzere gelişmekte olan pazarlardaki talep sayesinde uluslararası piyasaların uzun mamul arzını absorbe etmeye devam ettiğini gösterirken, aynı zamanda gayrimenkul sektöründeki zayıf seyir nedeniyle Çin yerel piyasasında talebin düşük kalması sonucu Çinli çelik üreticilerinin çelik çubuk ihracatına daha fazla ağırlık verdiğine işaret ediyor.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Uzun Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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