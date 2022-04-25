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Xinyu Steel’in hisseleri Baowu Group’a devredilecek

Pazartesi, 25 Nisan 2022 10:31:58 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli çelik üreticisi Xinyu Iron & Steel Co., Ltd (Xinyu Steel) tarafından yapılan açıklamada, Xinyu Steel’in ana hissedarı olan Xinsteel Group’un hisselerinin tamamına sahip Jiangxi eyaletine bağlı Capital Operation Holding Group Co., Ltd’nin başlıca çelik üreticisi Baowu Group ile bedelsiz hisse devri sözleşmesi imzaladığı belirtildi. Buna göre, Capital Operation Holding Group, Xinsteel Group’ta bulunan %51 hissesini Baowu Group’a devredecek.

Jiangxi eyaletinde yer alan Xinsteel Group’un yıllık ham çelik üretim kapasitesi 10 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Baowu Steel daha fazla çelik işletmesini devralarak yıllık ham çelik üretimini 2025 yılının sonuna kadar 200 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedeflediğini duyurmuştu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu çelik üretimi devralım 

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