Wuppermann galvanizli çelik üretimini 2025 yılına kadar karbonsuzlaştıracak

Pazartesi, 13 Aralık 2021 15:54:43 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli Wuppermann Group, tüm tesislerinde galvanizli çelik şerit üretim sürecinin yeşil elektrik yoluyla 2025 yılına kadar %100 karbonsuz olacağını belirtti.

Açıklamaya göre, elektrik bazlı şerit galvanizleme süreci, fosil yakıtlara dayalı geleneksel galvanizleme süreçlerine kıyasla %30’dan fazla karbon tasarrufu sağlıyor.

Şirketin ilk önlemleri halihazırda uygulandı. Wuppermann, yılın başından bu yana Avusturya’daki üretim tesislerinde yalnızca hidroelektrikten elde edilen yeşil elektriği kullanıyor. Şirketin Hollanda’daki tesisi 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tamamen rüzgâr enerjisinden elde edilen elektriği kullanacak. Wuppermann’ın Macaristan ve Polonya’da bulunan üretim tesislerinde yaptığı elektrik tedarik sözleşmeleri karbonsuz veya yeşil elektrik tedarik sözleşmelerine dönüştürülerek şirketin Avrupalı ​​rakiplerine göre avantajı artırılacak.

Öte yandan şirket, kendi elektrik üretimine de yatırım yapıyor.

Wuppermann, yıllık yaklaşık bir milyon mt şerit galvanizli çelik üretim kapasitesine sahip.