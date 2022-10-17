Benteler hidrolik hat boruları için Schloß Neuhaus tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye aldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 15:11:52 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik üreticisi Benteler International, Paderborn’da bulunan Schloß Neuhaus tesisinde üretilen hidrolik hat boruları için yeni galvanizleme hattını devreye aldığını açıkladı.

Şirket küçük çaplı borular için tasarlanan ve faaliyeti sırasında nispeten daha az elektrik ve su tüketen yeni hatta 1,7 milyon € yatırım yaptı. 2018 yılında şirket, hidrolik hat boruları için geniş çaplı boru galvanizleme hattı yatırımı gerçekleştirmişti.

Açıklamaya göre, bu yeni hatla Schloß Neuhaus tesisi Avrupa’nın en büyük boru yüzey işleme merkezi olacak. Şirket yüzey işleme merkezini genişleterek ek kapasiteler yarattı ve piyasadaki konumunu iyileştirdi. Yeni tesis yılda 12.000 kilometreye kadar boru galvanizleyebiliyor.