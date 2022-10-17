﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Benteler hidrolik hat boruları için Schloß Neuhaus tesisindeki yeni galvanizleme hattını devreye aldı

Pazartesi, 17 Ekim 2022 15:11:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli çelik üreticisi Benteler International, Paderborn’da bulunan Schloß Neuhaus tesisinde üretilen hidrolik hat boruları için yeni galvanizleme hattını devreye aldığını açıkladı.

Şirket küçük çaplı borular için tasarlanan ve faaliyeti sırasında nispeten daha az elektrik ve su tüketen yeni hatta 1,7 milyon € yatırım yaptı. 2018 yılında şirket, hidrolik hat boruları için geniş çaplı boru galvanizleme hattı yatırımı gerçekleştirmişti.

Açıklamaya göre, bu yeni hatla Schloß Neuhaus tesisi Avrupa’nın en büyük boru yüzey işleme merkezi olacak. Şirket yüzey işleme merkezini genişleterek ek kapasiteler yarattı ve piyasadaki konumunu iyileştirdi. Yeni tesis yılda 12.000 kilometreye kadar boru galvanizleyebiliyor.


Etiketler: Boru Galvanizli Yassı Ürünler Borular Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

İngiltere kaynaklı boruya yönelik antidamping önlemlerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin ön sonuçları açıkladı

14 Eki | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın inşaat demiri ihracatı Ocak-Eylül döneminde 1 milyon mt’u aştı

12 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Ağustos ayında aylık %0,2 arttı

22 Eyl | Çelik Haberler

Zekelman Industries Illinois tesisini 2023’te devreye alacak

09 Eyl | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Temmuz ayında aylık %1,6 düştü

29 Ağu | Çelik Haberler

Tokyo Steel Eylül ayı yerel çelik fiyatlarını yavaş talep ve küresel piyasadaki baskı sonucu %4,9-6,5 düşürdü

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi Haziran ayında aylık %7,6 düştü

21 Tem | Çelik Haberler

Vietnamlı Hoa Phat’ın satışları Haziran ayında hızlı bir artış kaydetti

08 Tem | Çelik Haberler

AB bazı ülkeler için kota düzenlemeleri yaptı

27 Haz | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Nisan ayında %6,1 düştü

23 May | Çelik Haberler