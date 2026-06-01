Japonya üç ülkeden ithal soğuk ve sıcak rulo saca antidamping soruşturmaları açtı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) ile Maliye Bakanlığı, Güney Kore, Çin ve Tayvan’dan ithal soğuk ve sıcak rulo saca antidamping soruşturmaları başlattığını açıkladı.

Söz konusu soruşturmanın, yerel üreticiler Nippon Steel Corporation, JFE Steel Corporation, Kobe Steel, Ltd. ve Nakayama Steel Works, Ltd.’nin Güney Kore, Çin ve Tayvan’dan ithal söz konusu ürünlerin dampingli fiyatlardan satıldığı ve yerel sektörde maddi zarara yol açtığı iddiasıyla yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma sonuçlarına dayanarak Japonya, söz konusu ürünlerin ülkeye dampingli fiyatlarla satılıp satılmadığını ve bu ithalatın yerel sanayide maddi zarara yol açıp açmadığını belirleyecek, ardından soruşturma kapsamındaki ürünlere antidamping vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

METI tarafından yayımlanan verilere göre soğuk rulo sac ithalatı 2021 mali yılında kaydedilen 830.818 mt’dan 2023 mali yılında 874.353 mt’a yükseldi. Her ne kadar Ekim 2024-Eylül 2025 döneminde söz konusu ürün ithalatı 804.355 mt seviyesine gerilemiş olsa da ithalatın toplam yerel talep içindeki pazar payı söz konusu dönemde arttı. Bunun yanı sıra sıcak rulo sac ithalatı, 2021 mali yılında kaydedilen 1.225.949 mt’dan Ekim 2024-Eylül 2025 döneminde 1.430.415 mt seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemlerde sıcak rulo sac ithalatının toplam yerel talep içindeki pazar payının arttığı görüldü.

Soruşturmaların bir yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.