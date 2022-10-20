Worldsteel 2022 ile 2023 yılları için çelik talebine yönelik tahminlerini revize etti, Asya’da talep artacak

Perşembe, 20 Ekim 2022 15:53:50 (GMT+3) | İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), 2022 ve 2023 yılına ilişkin kısa vadeli görünüm raporunu revize etti. Buna göre küresel çelik talebinin 2022 yılında %2,3 düşerek 1,79 milyar mt, 2023 yılında ise %1 artışla 1,81 milyar mt olması bekleniyor. Worldsteel’in daha önceki tahmininde, çelik talebinin 2022 yılında %0,4 artarak 1,84 milyar mt’a ulaşması beklendiği belirtilmişti.

Görünüm hakkında yorum yapan worldsteel Ekonomi Komitesi Başkanı Máximo Vedoya, “Küresel ekonomi süregelen enflasyon, ABD’nin sıkılaşan para politikası, Çin’in ekonomik yavaşlaması ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin sonuçlarından etkileniyor. Yüksek enerji fiyatları, artan faiz oranları ve düşen alım ilgisi, çelik kullanan sektörlerin faaliyetlerinde yavaşlamaya neden oldu. 2023 yılına yönelik beklentiler sıkılaşan para politikalarının etkisine ve merkez bankalarının enflasyon beklentilerini tutturmasına bağlı,” dedi.

Bölgesel olarak bakıldığında worldsteel, Çin’de tekrarlanan karantinalar ve emlak piyasasının çökmesi nedeniyle çelik talebinin 2022 yılında %4 düşeceğini belirtti. Yeni teşvik önlemlerinin getirileceği ve karantina önlemlerinin büyük ölçüde kalkacağı beklentisi göz önüne alınarak ülkenin çelik talebinin 2023 yılında ise yatay seyredeceği tahmin ediliyor.

Özellikle enerji ithal eden ekonomiler olmak üzere birçok gelişmekte olan ekonomi enflasyon ve sıkı para politikalarıyla karşı karşıya. Yine de, Asya’da Hindistan ve ASEAN gibi hızla büyüyen ekonomilerin çelik talebindeki artış sürecek. Öte yandan, 2021’de kaydedilen olağanüstü toparlanmanın ardından, birçok Güney ve Orta Amerika ülkesindeki çelik talebi yavaşlayan inşaat faaliyetleri nedeniyle 2022 yılında önemli ölçüde daralacak. Worldsteel’e göre Türkiye’ye bakıldığında, liranın değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon inşaat faaliyetlerine zarar vererek, 2022 yılında çelik talebinin azalmasına ve 2023 yılında sadece sınırlı bir toparlanma görülmesine yol açacak. Uygulanan ağır yaptırımlara rağmen, yüksek petrol fiyatları ve inşaata yönelik hükümet desteği sayesinde Rusya’nın çelik talebinin 2022 yılında savaş öncesinde tahmin edilenden daha az daralması bekleniyor. 2023 yılında Rusya’nın çelik talebinin, yaptırımlar zamanla sertleştikçe daha fazla azalacağı tahmin ediliyor. Ukrayna’nın çelik talebi ise 2022 yılında %50’den fazla düşüş gösterecek, ancak yeniden yapılanma faaliyetleri sayesinde 2023 yılında kısmen toparlanacak.

Worldsteel, gelişmiş ekonomilerdeki çelik talebinin pandemi döneminde kaydedilen %12,3’lük düşüşten 2021 yılında %16,4 oranında toparlanmasının ardından 2022 yılında %1,7 düşmesini ve 2023’te %0,2 oranında artmasını bekliyor.

Çelik kullanan sektörler açısından bakıldığında, inşaat faaliyetlerinde karantina sonrası görülen toparlanma, önce tedarik sıkıntıları ve ardından artan malzeme maliyetleri nedeniyle durdu. Faiz oranları birçok bölgede yükselmeye başladığından küresel inşaat sektörü önümüzdeki yıllarda daha fazla zorlukla karşı karşıya kalacak.