Whitehaven Coal’un kömür üretimi ve satışları üçüncü çeyrekte yükseldi

Avustralya merkezli madenci Whitehaven Coal Limited, 2024-25 mali yılının Mart ayında sona eren üçüncü çeyreğine ve ilk dokuza ayına ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin kömür üretimi çeyreklik bazda %5 düşüşle ve yıllık %110,3 artışla 9,19 milyon mt seviyesinde yer alırken, mali yılın ilk dokuz ayında yıllık %94 artışla 28,55 milyon mt kömür üretimi gerçekleştirildi. Aynı çeyrekte Whitehaven Coal’un kömür satışları bir önceki çeyreğe kıyasla %22 düşüşle ve yıllık %82,7 artışla 7 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, ilk dokuz ayda ise satışları yıllık %85 artarak 23,37 milyon mt seviyesine çıktı.

Şirket, 2024-25 mali yılının tamamına ilişkin kömür üretim ve satış tahminlerini sırasıyla 35-39,5 milyon mt ve 28-31,5 milyon mt seviyelerinde korudu.