 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Welspun...

Welspun Corp’un konsolide net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %53 arttı

Cuma, 31 Ekim 2025 09:43:17 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli karbon çelik boru, sfero döküm boru ve inşaat demiri üreticisi Welspun Corp, 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) geçen yılın aynı dönemine göre %53 artışla 4,4 milyar INR (49,55 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri ise %32,5 artarak 43,73 milyar INR (493,58 milyon $) oldu.

Ayrıca şirket, ABD merkezli iştiraki aracılığıyla, ABD’de doğal gaz taşımacılığında kullanılacak kaplamalı boru tedariki için toplam değeri yaklaşık 715 milyon $ olan iki yeni sipariş aldığını bildirdi.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları alıcıların geri dönmesi ve arzın sınırlı olması sonucu yükseldi

31 Eki | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları durgun piyasa ve güçlü rekabet nedeniyle yatay

30 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hint VSSL’nin konsolide net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %34 arttı

30 Eki | Çelik Haberler

SAIL’in konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ikinci çeyreğinde %53 azaldı

30 Eki | Çelik Haberler

AAPL’nin konsolide net kârı 2025-26 mali yılı ikinci çeyreğinde %460 arttı

30 Eki | Çelik Haberler

Jindal India beyaz eşya üreticilerine kaplamalı sac tedarikine başladı

28 Eki | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları zayıf küresel talebe rağmen düşüşlere direniyor

28 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları üreticiler ve tedarikçilerin indirimleriyle aşağı yönlü seyrini sürdürdü

28 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Rashmi Group 2,8 milyon mt kapasiteli yeşil çelik tesisi inşa edecek

28 Eki | Çelik Haberler

JSW Steel hammadde tedarikini garantilemek için yatırım ve satın almalara devam ediyor

28 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis