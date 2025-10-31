Welspun Corp’un konsolide net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %53 arttı

Hindistan merkezli karbon çelik boru, sfero döküm boru ve inşaat demiri üreticisi Welspun Corp, 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül) geçen yılın aynı dönemine göre %53 artışla 4,4 milyar INR (49,55 milyon $) tutarında konsolide net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin söz konusu dönemde toplam geliri ise %32,5 artarak 43,73 milyar INR (493,58 milyon $) oldu.

Ayrıca şirket, ABD merkezli iştiraki aracılığıyla, ABD’de doğal gaz taşımacılığında kullanılacak kaplamalı boru tedariki için toplam değeri yaklaşık 715 milyon $ olan iki yeni sipariş aldığını bildirdi.