Voestalpine, BYD’nin AB’deki yeni tesisinin ana çelik tedarikçisi oldu

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Macaristan’daki yeni binek araç tesisine çelik tedariki için Avustralyalı çelik üreticisi Voestalpine AG ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu yılın sonbahar aylarından itibaren Voestalpine, Linz tesisinden BYD’nin Macaristan’daki Szeged tesisine karoser ve dış panel üretimi için çelik sac sevkiyatlarına başlayacak. Böylelikle BYD’nin 2025 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanan yeni tesisinin ilk resmi tedarikçilerinden biri olacak. İkili arasındaki anlaşma, uzun vadeli bir ortaklığın da temellerini atıyor.

BYD, Szeged tesisine olan yakınlığını ve yüksek kaliteli çelik üretimini göz önünde bulundurarak Voestalpine’i seçtiğini belirtti. Bu sayede yerelleştirme stratejisi kapsamında AB’li tedarikçileri ve yerel üretimi destekleyebileceğini ifade etti. BYD, Szeged tesisinin açılışına hazırlanırken, birçok potansiyel tedarikçi ile görüşmelerini de sürdürüyor.