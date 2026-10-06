Vietnamlı Xuan Thien, Hue'de yüksek teknolojili çelik ve enerji kompleksi kurmayı planlıyor

Vietnam'ın Hue şehri yetkililerine göre, yerel şirket Xuan Thien Group, sanayi, liman, enerji, kentsel alan ve hizmet altyapısını kapsayan daha geniş bir yatırım planının parçası olarak Hue'de bulunnan Chan May-Lang Co Ekonomik Bölgesi'nde kojenerasyon enerji santraliyle entegre yüksek teknolojili bir çelik kompleksi kurulmasına yönelik fizibilite çalışması yapmayı önerdi.

Grup; Chan May Limanı, sıvı ve gaz depolama terminali, beton yapı elemanları tesisi, çalışan konutlarının da yer aldığı kentsel alan ve hizmet bölgesi ile kojenerasyon enerji santraliyle entegre yüksek teknolojili çelik kompleksinden oluşan bütünleşik bir yatırım planını değerlendiriyor.

Çelik projesi entegre sanayi zincirinin bir parçası olarak planlanıyor

Hue yetkililerine göre önerilen tesisler, liman faaliyetleri ve lojistiği hammadde tedariki, sanayi üretimi, enerji, kentsel gelişim ve hizmetlerle bir araya getiren entegre bir zincir olarak değerlendirilecek.

Önerilen çelik kompleksinin kapasitesi, teknolojisi, yatırım değeri ve uygulama planı henüz açıklanmadı. Xuan Thien, projeleri değerlendirilmek üzere ilgili makamlara sunmadan önce her bir projenin ölçeği, teknolojileri ve yatırım planlarına yönelik çalışmalarını sürdürerek ayrıntıları netleştirecek.

Görüşmelerde ayrıca arazi imkanları, mevcut altyapı, su tedariki ve çevresel gereklilikler ele alındı. Hue yetkilileri, teknoloji seçiminde kaynakların ve enerjinin verimli kullanımına, suyun geri dönüştürülmesine ve yeniden kullanılmasına ve çevre standartlarına uyuma öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Liman yatırımı sanayi projelerini destekleyecek

Hue yetkilileri, Chan May Limanı için önerilen kapasite artışının çevredeki sanayi bölgesinin gelişimi ve planlanan projelerin nakliye ihtiyaçlarıyla birlikte değerlendirilmesi çağrısında bulundu. Limana yönelik planlarda konteyner, dökme ve sıvı yüklerin yanı sıra kruvaziyer gemileri için ayrı işlevlerin dikkate alınması bekleniyor.

Hue yetkilileri Xuan Thien'den genel yatırım teklifini gözden geçirmesini, öncelikleri belirlemesini ve bir uygulama yol haritası oluşturmasını istedi. İlgili şehir birimleri planlama, arazi prosedürleri, altyapı ve önerilen yatırımların hazırlıkları konusunda grupla birlikte çalışacak.