Formosa Ha Tinh sıcak hava ocağındaki yangının ardından 1 No'lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı

Ha Tinh eyaletinin resmi yayın organı Bao Ha Tinh tarafından yapılan açıklamaya göre Vietnam merkezli çelik üreticisi Formosa Ha Tinh Steel (FHS), 4 Eylül tarihinde 1 No'lu yüksek fırınının 3 No'lu sıcak hava ocağında meydana gelen kazanın ardından pik demir üretimine yeniden başladı.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere şirketin 3 No'lu sıcak hava ocağında 4 Eylül tarihinde yangın çıkmış ve faaliyetler durdurulmuştu. FHS, 1 No'lu yüksek fırına 1, 2 ve 4 No'lu sıcak hava ocaklarından sıcak hava sağlanmasıyla faaliyetlerin ve pik demir üretiminin yeniden başladığını ifade etti.

Yüksek fırın başlangıçta %50 kapasiteyle çalışacak

Üretimi istikrara kavuşturmak amacıyla 1 No'lu yüksek fırının başlangıçta yaklaşık %50 kapasiteyle faaliyet göstereceği ve kapasite kullanım oranının kademeli olarak artırılmasının beklendiği dile getirildi.

Öte yandan FHS, 3 No'lu sıcak hava ocağındaki onarım çalışmalarının devam ettiğini ve onarımı mümkün olan en kısa sürede tamamlamak için çalıştığını vurguladı. Ayrıca genel üretim ve satış faaliyetlerinin istikrarlı şekilde devam ettiğini de ekledi.

2026 yılının ilk sekiz ayında FHS'nin çelik üretimi 4,29 milyon mt'un üzerinde ve satış hacmi yaklaşık 4,14 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirket, devlet bütçesine 4,5 trilyon VND'nin (172,68 milyon $) üzerinde katkıda bulundu.