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Hoa Phat ray ve vasıflı çelik tesisinin yaklaşık %70'ini tamamladı

Çarşamba, 23 Eylül 2026 11:01:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, Dung Quat Ekonomik Bölgesi'nde inşa etmekte olduğu ray ve vasıflı çelik tesisinin yaklaşık %70'ini tamamladığını ve ekipman kurulumu ile devreye alma aşaması öncesinde inşaat çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

Yıllık 700.000 mt üretim kapasitesine sahip olacak tesis, 10 trilyon VND'nin üzerinde yatırımla hayata geçiriliyor. Tesiste, yüksek hassasiyetli üretim için tasarlanmış esnek dört merdaneli haddehane de dahil olmak üzere Almanya merkezli SMS group tarafından tedarik edilen teknoloji kullanılacak.

Ekipman kurulumu Ekim ayından itibaren hızlanacak

Hoa Phat halihazırda tesis binaları, ulaşım yolları, tavan vinçleri, elektrik ve su sistemleri ile diğer destekleyici altyapı üzerinde eş zamanlı olarak çalışıyor. Tamamlanan alanlar, ekipman kurulumunun inşaatla eş zamanlı ilerlemesini sağlamak üzere kademeli olarak teslim ediliyor.

Projenin bu yıl Ekim ayından itibaren SMS group uzmanlarının teknik gözetimi ve koordinasyonu altında ekipmanların teslim alınması, kurulumu, ayarlanması ve deneme faaliyetlerini kapsayan yoğun bir aşamaya girmesi bekleniyor. Hoa Phat ayrıca teknoloji transferi ve tesis faaliyetlerine hazırlık amacıyla SMS group ve Hanoi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Malzeme Fakültesi iş birliğiyle mühendis ve teknik personeline eğitim veriyor.

İlk yüksek hızlı demir yolu raylarının 2027 yılının ilk çeyreğinde üretilmesi planlanıyor

Tesiste yüksek hızlı demir yolu rayları, şehir içi demir yolu rayları ve vinç raylarının yanı sıra U, I, H ve V profiller ile diğer vasıflı çelik ürünleri üretilecek.

Hoa Phat, demir yolu raylarının 100 metreye kadar uzunluklarda üretileceğini belirtti. Şirket, ray geometrisini kontrol etmek için lazer ekipmanları ve ürünler piyasaya sunulmadan önce iç kusurları tespit etmek için ultrasonik test yöntemleri kullanacak. Ürünlerin Avrupa, Japonya ve Çin demir yolu standartları da dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygun olması planlanıyor.

Hoa Phat, Vietnam'daki büyük ölçekli demir yolu projelerini hedefleyerek ve daha yüksek katma değerli çelik ürünlerinin üretimini artırarak ilk yüksek hızlı demir yolu raylarını 2027 yılının ilk çeyreğinde üretmeyi bekliyor.

Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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