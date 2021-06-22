Vietnam’ın çelik üretimi, satışları ve ihracatı Ocak-Mayıs döneminde artış gösterdi

Salı, 22 Haziran 2021 12:08:11 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre, bu yılın Mayıs ayında, Vietnam’ın çelik üretimi, bir önceki aya göre %3,5 ve bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %40 artışla 2,92 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Nisan ayına göre %8,4 düşüş ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %30,8 artışla 2,47 milyon mt seviyesinde yer aldı. Vietnam’ın çelik ihracatı aylık %18 artışla ve yıllık bazda 2,4 kat artarak 630.551 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde, Vietnam’daki çelik üretimi yıllık %38,7 artışla 13,40 milyon mt olurken, ülkenin çelik satışları yıllık %38,2 artışla 11,96 milyon mt seviyesinde yer aldı. 2021 yılının ilk beş ayında ihracat sevkiyatları, 2020 yılının aynı dönemine göre %80 artarak 2,79 milyon mt oldu.