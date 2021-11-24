Vietnam merkezli Hoa Phat Ocak-Ekim döneminde ön gerilmeli çelik ihracatını ikiye katladı

Çarşamba, 24 Kasım 2021 14:04:12 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Ocak-Ekim döneminde toplam ön gerilmeli çelik satışlarının yaklaşık 75.000 mt’a ulaştığını ve bu kapsamda ihracatının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla iki kat artışla 20.000 mt’un üzerine çıktığını açıkladı. Şirket, ABD ve Tayvan’a ek olarak, ürünlerini Kanada, Singapur, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Myanmar gibi bazı yeni pazarlara da ihraç etti.

Şirket, 2 No’lu ön gerilmeli çelik hattını 2022 yılında devreye almayı planlıyor. Öte yandan, şirketin ilk ön gerilmeli tel hattının 2022 yılının Şubat ayında deneme üretimine başlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre, üçüncü aşamadaki galvanizli çelik tel üretim hattının 2022 yılının Mart ayında kurularak devreye alınması planlanıyor. Yeni hat, ABD, Kanada ve Güney Kore gibi pazarlara ihraç edilecek galvanizli tel ürünlerin kalitesini artırmaya yardımcı olacak.