Fas Türkiye’den ithal galvanizli tele nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:20:34 (GMT+3) | İstanbul

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal galvanizli tele yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Türkiye’den yapılan galvanizli tel ithalatının iç piyasaya maddi zarar verdiğini tespit etti.

Nihai antidamping marjları Aslanlı Tel Sanayi için %21, Güney Çelik ve diğer Türk ihracatçılar için %61 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7217.20.10.00 ve 7217.20.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.