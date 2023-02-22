﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Fas Türkiye’den ithal galvanizli tele nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 22 Şubat 2023 11:20:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal galvanizli tele yönelik 1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Türkiye’den yapılan galvanizli tel ithalatının iç piyasaya maddi zarar verdiğini tespit etti.

Nihai antidamping marjları Aslanlı Tel Sanayi için %21, Güney Çelik ve diğer Türk ihracatçılar için %61 oranlarında belirlendi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7217.20.10.00 ve 7217.20.99.00 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Galvanizli Tel Yassı Ürünler Uzun Ürünler Fas Kuzey Afrika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Japonya, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli tele antidamping vergisi getirdi

30 Kas | Çelik Haberler

Vietnam merkezli Hoa Phat Ocak-Ekim döneminde ön gerilmeli çelik ihracatını ikiye katladı

24 Kas | Çelik Haberler

Çokyaşar Tel galvanizli tel üretim kapasitesini 2022’de iki katından fazla artıracak

20 Nis | Çelik Haberler

NLMK Metalware yeni tel galvanizleme hattını devreye alacak

10 Şub | Çelik Haberler

Cokyasar Wire Industries Albania ilk galvanizli tel üretimini gerçekleştirdi

18 Oca | Çelik Haberler

Meksika üç yeni çelik standardını görüşüyor

13 Ara | Çelik Haberler

ABD çelik ithalatı ön sonuçlara göre ağustos ayında düştü

28 Eyl | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayii ikinci çeyrek karında güçlü artış açıkladı

11 Ağu | Çelik Haberler

Çelik Halat ve Tel Sanayi ilk çeyrekte net kar açıkladı

30 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin çelik ihracatındaki gerileme eylülün ilk yarısında da sürdü

17 Eyl | Çelik Haberler