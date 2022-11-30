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Japonya, Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli tele antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 30 Kasım 2022 12:22:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Japonya Maliye Bakanlığı 14 Haziran 2021 tarihinde başlatılan soruşturmanın ardından Çin ve Güney Kore’den ithal galvanizli tele beş yıl süreyle antidamping vergisi getirmeye karar verdiğini açıkladı.

Antidamping vergileri Çin için %26,5-41,7 ve Güney Kore için %9,8-24,5 oranlarında yer alıyor.

Buna ek olarak Hong Kong ve Macao’dan ithal edilen söz konusu ürünlerin vergiye tabi olmadığı bildirildi.  

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7217.20 ve 7229.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Tel Galvanizli Yassı Ürünler Uzun Ürünler Japonya Uzak Doğu Kota ve Vergiler 

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