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Çokyaşar Tel galvanizli tel üretim kapasitesini 2022’de iki katından fazla artıracak

Salı, 20 Nisan 2021 14:29:24 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çokyaşar Tel, yeni yatırımlarla aylık galvanizli tel üretim kapasitesini 2022 yılının başında 7.500 mt’a, 2022 yılının sonunda ise 11.000 mt’un üzerine çıkaracağını açıkladı. Şirketin mevcut galvanizli tel üretim kapasitesi 4.500 mt seviyesinde yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Ocak ayında şirketin Arnavutluk’taki bağlı kuruluşu Cokyasar Wire Industries Albania yıllık 45.000 mt galvanizli tel, kalın galvanizli tel, çinko ve alüminyumlu galvanizli tel, yumuşak-orta-sert çekme galvanizli tel üretim kapasitesine sahip galvanizleme hattını devreye almıştı ve ilk galvanizli tel üretimini gerçekleştirmişti.

Yıllık 50.000 mt tel üretim kapasitesine sahip olan Çokyaşar Tel, beş kıtaya ürünlerini ihraç ediyor.


Etiketler: uzun ürünler  galvanizli  çelik üretimi  Avrupa  Türkiye  tel  yassı ürünler  |  benzer haberler »


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