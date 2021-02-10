NLMK Metalware yeni tel galvanizleme hattını devreye alacak

Çarşamba, 10 Şubat 2021 15:18:23 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi NLMK Group’un bağlı kuruluşu NLMK Metalware, Beryozovsky’de bulunan yeni tel galvanizleme hattındaki başlıca süreç ekipmanlarının kurulumunu tamamladığını açıkladı. Devreye alma çalışmaları şu anda devam ediyor. 540 milyon RUB (7,31 milyon $) yatırıma sahip proje, şirketin galvanizli tel üretimini %40 artırmasını ve yeni bir ürün olan çinko-alüminyum kaplı teli piyasaya sürmesini sağlayacak.

Şirketin açıklamasına göre, çinko-alüminyum kaplamanın korozyon direnci, saf çinko kaplamadan birkaç kat daha yüksekken, metalin yüksek sıcaklıklara ve olumsuz hava koşullarına karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

İlk ürünlerin bu yıl Şubat ayında üretilmesi planlanıyor.