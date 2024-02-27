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Vietnam hidrojen üretimini 2030 yılına kadar 500.000 mt’a çıkarmayı planlıyor

Salı, 27 Şubat 2024 16:53:34 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Reuters’ta yer alan bir habere göre Vietnam hükümeti, 2030 yılına kadar yıllık 100.000-500.000 mt hidrojen üretiminin hedeflendiği yeni hidrojen stratejisini açıkladı. Aynı zamanda söz konusu strateji kapsamında hidrojen üretiminin 2050 yılına kadar 10-20 milyon mt’a çıkarılması da amaçlanıyor.

Hidrojen üretimi, dağıtımı ve kullanımı Vietnam’ın iklim değişimi ve yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşmasına yardım etmenin yanında 2050 yılına kadar karbon nötr olmasını da sağlayacak. 2030 yılına kadar doğal gaz ve kömürün yerini kısmen hidrojen alacak. Ayrıca çelik, gübre ve çimento üretiminin yanında taşımacılıkta da hidrojen kullanılacak.

Bununla birlikte hidrojenin 2050 yılına kadar Vietnam’ın elektrik üretiminin %10’unu oluşturması da bekleniyor.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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