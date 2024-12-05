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Hoa Phat ABD büyükelçiliği projesine yüksek kaliteli inşaat çeliği tedarik etti

Perşembe, 05 Aralık 2024 13:35:20 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, şirketin Vietnam’ın Hanoi şehrinde yapılan ABD Büyükelçiliği Kompleksi projesine 5.000 mt’dan fazla ASTM A615/615M standartlarında üretilen 60 kalite nervürlü çelik tedarik ettiğini açıkladı. 1,2 milyar $ yatırım yapılan projede ABD standartlarında üretilen yüksek mekanik ve fiziksel özelliklere sahip çelik kullanıldı.

Hoa Phat, ABD’nin ASTM A615/615M ve ASTM A706/706M standartlarına göre yüksek kaliteli vasıflı çeliği üretip tedarik etmesinin ardından yüksek kaliteli inşaat çeliği için aldığı siparişlerin arttığını ifade etti.

Hoa Phat’ın Dung Quat ve Hai Duong kompleksleri, yerel servis ve imalat sektörlerinin ihtiyacını karşılamak ve ihracat amacıyla vasıflı ve gelişmiş teknik özelliklere sahip çelik başta olmak üzere yüksek kaliteli çelik segmentinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine devam ediyor.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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