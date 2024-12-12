 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hoa...

Hoa Phat, Dung Quat 2 tesisinde yeni yüksek fırın konvertörünü faaliyete aldı

Perşembe, 12 Aralık 2024 14:52:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, Hoa Phat Dung Quat 2 tesisinde 300 tonluk yeni yüksek fırın konvertörünü devreye aldı.

85 trilyon VND (3,4 milyar $) yatırımla hayata geçirilecek Dong Quat 2’nin yüksek kalite sıcak rulo sac üretim kapasitesi yıllık 5,6 milyon mt seviyesinde yer alacak ve otomotiv, ev aletleri ve konteyner gibi birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak. Ancak ticari üretime bu yılın sonundan itibaren başlaması planlanan tesisin tam kapasiteye ulaşması dört yıl sürecek.

Öte yandan önümüzdeki yıl tesiste 1 No’lu yüksek fırın %50 veya 1,4 milyon mt kapasiteyle devreye alınacak. 2026 yılına kadar 2 No’lu yüksek fırın %50 kapasiteyle faaliyetlerine başlayacak ve 1 No’lu yüksek fırının kapasitesi de %80’e çıkarılacak.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Anshan Steel ve Bengang Ocak ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

13 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2024

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 12 Aralık 2024

12 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları yatay seyretti

12 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

BAE’li alıcılar Çin çıkışlı tekliflerde artış olduğu için Japonya’dan sıcak rulo sac alımlarına devam ediyor

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac fiyatları vadeli fiyatların toparlanmasıyla yukarı yönlü

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Türkiye’de spot yassı mamul fiyatları sıcak rulo sacdaki gerileme sonucu düştü

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 11 Aralık 2024

11 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Baosteel Ocak ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını değiştirmedi

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Rus sıcak rulo sac üreticileri yetersiz yerel talep sebebiyle ihracat odaklı

10 Ara | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis