Hoa Phat, Dung Quat 2 tesisinde yeni yüksek fırın konvertörünü faaliyete aldı

Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group, Hoa Phat Dung Quat 2 tesisinde 300 tonluk yeni yüksek fırın konvertörünü devreye aldı.

85 trilyon VND (3,4 milyar $) yatırımla hayata geçirilecek Dong Quat 2’nin yüksek kalite sıcak rulo sac üretim kapasitesi yıllık 5,6 milyon mt seviyesinde yer alacak ve otomotiv, ev aletleri ve konteyner gibi birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak. Ancak ticari üretime bu yılın sonundan itibaren başlaması planlanan tesisin tam kapasiteye ulaşması dört yıl sürecek.

Öte yandan önümüzdeki yıl tesiste 1 No’lu yüksek fırın %50 veya 1,4 milyon mt kapasiteyle devreye alınacak. 2026 yılına kadar 2 No’lu yüksek fırın %50 kapasiteyle faaliyetlerine başlayacak ve 1 No’lu yüksek fırının kapasitesi de %80’e çıkarılacak.