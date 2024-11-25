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Vietnam’ın çelik üretimi ve satışları Ocak-Ekim döneminde arttı

Pazartesi, 25 Kasım 2024 12:21:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam Çelik Birliği’ne (VSA) göre bu yılın Ekim ayında Vietnam’ın çelik üretimi, aylık %7,2 ve yıllık %13,6 artışla 1,84 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin çelik ürünleri satışları ise Eylül ayına kıyasla %9,42 ve bir önceki yılın Ekim ayına kıyasla %22,5 artışla 2,74 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Ocak-Ekim döneminde Vietnam’ın çelik üretimi yıllık %16 artışla 18,19 milyon mt olurken ülkenin çelik satışları yıllık %15,6 artışla 24,47 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Eylül ayında Vietnam’ın nihai mamul ithalatı aylık %15,37 ve yıllık %9,88 artışla 1,54 milyon mt seviyesinde yer alırken ülkenin nihai mamul ihracatı aylık %20,74 düşüş ve yıllık %27,21 artışla 1,08 milyon mt oldu.


Etiketler: Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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