
Vietnam Çin’den ithal H profile yönelik antidamping vergilerini inceliyor

Cuma, 28 Kasım 2025 15:04:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (MOIT), Çin’den ithal H profile uygulanan antidamping vergilerine ilişkin bir inceleme başlattığını açıkladı.

Söz konusu inceleme, şu anda %13,38 oranında antidamping vergisine tabi olan Çinli çelik üreticisi Hebei Jinxi Iron and Steel’in başvurusu üzerine başlatıldı. İnceleme, 1 Ekim 2024 ve 30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki dönemini kapsayacak. Bakanlık, mevcut piyasa koşullarında damping uygulamalarının ve yerel üreticilerin uğradığı zararın devam edip etmediğini değerlendirecek.

Mevcut antidamping vergileri ihracatçıya bağlı olarak %13,38-33,51 oranları arasında değişiyor.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

