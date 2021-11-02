﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte %33,6 arttı

Salı, 02 Kasım 2021 09:15:47 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %33,6 artışla 3,88 milyar $; net satış gelirleri ise yıllık %17,8 artarak 12,6 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %13,8 artarak 6,93 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %57’ye kıyasla %55’e geriledi.

Vale’nin sermaye harcamaları, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla 109 milyon $ artışla 1,24 milyar $ seviyesine çıktı. Şirket, Salobo III ile Serra Sul projelerinin yanı sıra Torto demir cevheri barajının güvenliğine ilişkin yapılan yatırımlar ve kömür birimi maliyetlerinin artması sonucunda sermaye harcamalarının yükseldiğini bildirdi.


Etiketler: Vale  madencilik  Brezilya  Güney Amerika  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Eki

Vale düşük kalite cevher arzını dördüncü çeyrekte azaltacak
15 Eki

Vale’nin demir cevheri satış hacmi üçüncü çeyrekte azalacak
11 Eki

Vale ana metal birimini kısa vadede ayrı bir şirket haline getirmeyi düşünmüyor
06 Eki

Mineração Corumbense Vale’ye ait demir cevherinin taşınması için lojistik şirketiyle anlaştı
05 Eki

Vale cevher demir yolunun Fabrica Nova kısmını kullanmak için izin aldı