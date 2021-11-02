Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte %33,6 arttı

Salı, 02 Kasım 2021 09:15:47 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık %33,6 artışla 3,88 milyar $; net satış gelirleri ise yıllık %17,8 artarak 12,6 milyar $ seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte, şirketin düzenlenmiş AVFÖK’ü yıllık %13,8 artarak 6,93 milyar $ olurken, düzenlenmiş AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen %57’ye kıyasla %55’e geriledi.

Vale’nin sermaye harcamaları, üçüncü çeyrekte, ikinci çeyreğe kıyasla 109 milyon $ artışla 1,24 milyar $ seviyesine çıktı. Şirket, Salobo III ile Serra Sul projelerinin yanı sıra Torto demir cevheri barajının güvenliğine ilişkin yapılan yatırımlar ve kömür birimi maliyetlerinin artması sonucunda sermaye harcamalarının yükseldiğini bildirdi.