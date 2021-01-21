Vale, Mitsui’nin Moatize kömür madenindeki hisselerini satın alacak

Perşembe, 21 Ocak 2021 16:09:56 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Japonya merkezli Mitsui ile kömür sektöründen çıkmanın ilk adımı olarak Mozambik'te bulunan Moatize kömür madenindeki ve Nacala limanındaki hisselerini devralma konusunda anlaştığını açıkladı. Alımın ardından Vale, Moatize madenini elden çıkarmak için alıcı arayışı süresince madenin operasyonel devamlılığının sürdürecek.

Anlaşmaya göre Vale, Mitsui’nin Moatize madenindeki %15 hissesini ve Nacala limanındaki %50 hissesini alacak. Şirket, Mitsui’nin hisse ve lojistik varlıklarını her biri için 1$ ödeyecek. Devralma işleminin 2021 yılında tamamlanması bekleniyor.

Alım, şirketin 2050 yılına kadar karbonsuz üretim yapma ve 2030 yılına kadar karbon salımını %33 azaltma hedefleri ile Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim gündemiyle paralel.

Vale, madenin operasyonel devamlılığı için iki işleme tesisini yeniden devreye alacak ve üretimi artırarak 2021 yılının ikinci yarısında yıllık 15 milyon mt ile 2022 yılında yıllık 18 milyon mt üretim oranına ulaşmayı bekliyor.