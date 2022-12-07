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USSK bir yüksek fırınını daha askıya aldı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 12:37:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

US Steel’in bağlı kuruluşu Slovakya merkezli US Steel Kosice'nin (USSK) bir yüksek fırınını daha 2023’ün başına kadar askıya aldığı bildiriliyor. Şirket 2 No’lu yüksek fırınını 4 Eylül tarihinde 60 günlük bakım çalışması için askıya almıştı fakat hala faaliyete sokmadı. USSK şu anda üç adet yüksek fırınından yalnızca biriyle faaliyet gösteriyor.

USSK sözcüsü Ján Bača’ya göre, ikinci yüksek fırının da askıya alınma sebebi yüksek enerji fiyatları, zayıf talep ve çelik ithalatında görülen sert artış oldu. Şirketin söz konusu iki yüksek fırınını 2023 başında yeniden faaliyete başlatması bekleniyor. Bača, “Hammadde ve özellikle enerji maliyetleri önemli oranda yükselirken, çelik fiyatları ciddi şekilde geriledi. Dolayısıyla bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek adına mümkün olan her yerde ve projede tasarrufa gidiyoruz,” ifadelerini kullandı. Şirket halihazırda Kasım ortasında, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere çalışma saatlerini azaltmıştı.

USSK yıllık 4,5 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip ve otomotiv, ambalajlama, elektroteknik, tüketim malları ve inşaat gibi endüstriler için yüksek katma değerli ürünler üretiyor.


Etiketler: Slovakya Avrupa Birliği Çelik Üretimi US Steel 

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