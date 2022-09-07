US Steel Košice 2 No’lu yüksek fırınını bakım çalışmaları için askıya aldı

Çarşamba, 07 Eylül 2022 12:25:31 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre, Pennsylvania merkezli US Steel’in bağlı kuruluşu Slovakya merkezli US Steel Košice, 2 No’lu yüksek fırınını planlı bakım çalışmaları için 4 Eylül tarihinde askıya aldı. Duruş 60 gün sürecek.

Şirketin yetkilisi enerji fiyatlarında kaydedilen artışla sanayi işletmelerinin faaliyetlerini planlamasının ve sürdürmesinin çok zor olduğunu belirtti.

US Steel Košice yıllık 4.5 milyon mt çelik üretim kapasitesine sahip.

Öte yandan şirket istihdam yapısını mevcut koşullara uyarlamak için çalışan sayısını azaltıyor. Şirket şu anda yaklaşık 9.000 kişiyi istihdam ediyor.