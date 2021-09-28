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Usiminas Ipatinga tesisinde yer alan yüksek fırınında üretime ara verecek

Salı, 28 Eylül 2021 09:34:51 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Ipatinga tesisinde yer alan 2 No’lu yüksek fırınında üretime ara vereceğini duyurdu.

Ekipman kazası sonucunda üretimine ara vermek zorunda kalan şirket, onarım çalışmalarının süresine bağlı olarak yüksek fırının, üç ila beş ay arasında devre dışı kalabileceğini belirtti.

Usiminas, mevcut stoklarını kullanarak ve şirket dışı slab alımları yaparak, üretimdeki azalmayı en aza indireceğini söyledi.

2 No’lu yüksek fırının pik demir üretim kapasitesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Usiminas  hammaddeler  çelik üretimi  pik demir  |  benzer haberler »


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