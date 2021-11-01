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Usiminas 2 No’lu yüksek fırınının onarım çalışmalarını önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlayacak

Pazartesi, 01 Kasım 2021 09:39:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas tarafından yapılan açıklamada, Ipatinga tesisinde yer alan 2 No’lu yüksek fırının onarım çalışmalarının, önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, söz konusu yüksek fırın, tesiste yaşanan bir kaza sonucunda devre dışı bırakılmıştı. Usiminas, onarım çalışmalarının başlatıldığını ve ekipmanların onarımı için 35 milyon BRL (6,2 milyon $) harcama yapılacağını dile getirdi.

Şirket, ayrıca, üretimdeki azalmayı en aza indirmek için şirket dışı slab alımları yapacağını ve mevcut stoklarını kullanacağını da belirtti.

2 No’lu yüksek fırının pik demir üretim kapasitesi yıllık 600.000 mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  Brezilya  pik demir  Usiminas  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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