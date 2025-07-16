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UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Mayıs ayında %0,5 arttı

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 15:32:07 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %0,5 ve yıllık %2,9 artışla 1,14 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise yerel çelik üretimi 5,55 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %4,7 ve yıllık %4,4 artışla 930.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk beş ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 5,04 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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