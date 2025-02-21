UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2024 yılında %4,1 arttı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %16,7 düşüşle ve yıllık %11,1 artışla 834.000 mt seviyesinde yer aldı. 2024 yılının tamamında yerel çelik üretimi, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 11,40 milyon mt’a kıyasla %4,1 artarak 11,87 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %23,9 düşüşle ve yıllık %8,7 artışla 612.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın tamamında ise sektörün hurda geri dönüşümü 9,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.