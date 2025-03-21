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UNESID: Çelik Eylem Planı’nın uygulanma hızı başarısını belirleyecek

Cuma, 21 Mart 2025 14:26:15 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, Avrupa Birliğinin Çelik ve Metal Eylem Planı’na ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu plan, kısa ve orta vadede AB’nin çelik ve metal sektörünü korumanın yanı sıra sektörün rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

UNESID Genel Direktörü Carola Hermoso, planı memnuniyetle karşıladığını ve planla birlikte Avrupa Komisyonunun çelik sektörünün AB’nin temelini oluşturduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti. Ancak Hermoso, AB’nin rekabetçiliğini güçlendirmek amacıyla somut ve acil çözümlerle harekete geçmenin zamanının geldiğini belirtti. Planda çelik kapasite fazlası ele alınsa da ticaret politikalarının, dampingli satış ve yabancı ülkelerin sübvansiyonları gibi haksız ticaret uygulamalarına karşı güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca önlemlerin hem çelik üretimini hem de işlenmesini göz önünde bulundurması gerektiğine vurgu yaptı.

Hermoso, planın çelik sektörünü olumsuz etkileyen yüksek enerji maliyetlerine dikkat çektiğini söyledi. Enerji fiyatlarının en ciddi sorun olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu konuya ilişkin etkili önlemler alınmadığı takdirde diğer önlemlerin etkisinin azalacağının altını çizdi. Bununla birlikte İspanyol ve diğer Avrupalı çelik üreticilerinin rekabetçi enerji fiyatlarına erişmesi gerektiğini, bu sayede yabancı rakiplerine kıyasla dezavantaj yaşamadan faaliyetlerine devam edebileceklerini kaydetti.

Bununla birlikte UNESID yetkilisi, yasal açıkların kapatılması, kapsamının işlenmiş ürünleri de içerecek şekilde genişletilmesi ve Avrupa’dan yapılan ihracatın rekabet gücünün korunması için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) etraflıca gözden geçirilmesi gerektiğini savundu. Yerel çelik sektörüne yönelik arzın güvence altına alınması amacıyla hurdanın stratejik kaynak olarak sınıflandırılmasının çok önem taşıdığına dikkat çekti. Ayrıca planın düşük emisyonlu üretim teknolojilerini ve düşük karbonlu ürünleri teşvik etmesine rağmen komisyonun yeşil geçiş için finansmana gerçekçi ve hızlı erişim sağlaması gerektiğini belirtti.

Son olarak UNESID, uygulanma hızının planının başarılı olup olmayacağını belirleyeceğini de ekledi.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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