Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı Ocak ayında %33,7 düştü

Ukrayna gümrük verilerine göre, Ocak ayında, Ukraynalı ferroalyaj üreticileri, yıllık %33,7 düşüşle 45.400 mt seviyesinde kaydedildi. Değer bakımından, Ukraynalı ferroalyaj ihracatçıları, yıllık %35,3 düşüşle 47,6 milyon $ ihracat yaparken, Polonya ve İtalya’ya yapılan sevkiyatların değerinin, toplam ihracat içindeki payı, sırasıyla %18,89 ve %16,08 olurken, Türkiye’ye yapılan sevkiyatların payı ise, %15,83 seviyesinde yer aldı.
2020 yılında, Ukraynalı ferroalyaj ihracatı, yıllık %25 azalarak 626.600 mt seviyesinde kaydedildi.