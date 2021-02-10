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Ukrayna’nın ferroalyaj ihracatı Ocak ayında %33,7 düştü

Çarşamba, 10 Şubat 2021 15:56:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna gümrük verilerine göre, Ocak ayında, Ukraynalı ferroalyaj üreticileri, yıllık %33,7 düşüşle 45.400 mt seviyesinde kaydedildi. Değer bakımından, Ukraynalı ferroalyaj ihracatçıları, yıllık %35,3 düşüşle 47,6 milyon $ ihracat yaparken, Polonya ve İtalya’ya yapılan sevkiyatların değerinin, toplam ihracat içindeki payı, sırasıyla %18,89 ve %16,08 olurken, Türkiye’ye yapılan sevkiyatların payı ise, %15,83 seviyesinde yer aldı.

2020 yılında, Ukraynalı ferroalyaj ihracatı, yıllık %25 azalarak 626.600 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: hammaddeler  ferroalyaj  BDT  Ukrayna  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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