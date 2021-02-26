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Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi Ocak ayında %0,4 düştü

Cuma, 26 Şubat 2021 12:17:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna merkezli ferroalyaj tesisi Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) ferroalyaj üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık bazda %0,4 düşerek 14.280 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, şirketin silikomangan üretimi yıllık %42,5 düşüşle 4.290 mt olurken, ferrosilikon üretimi yıllık %73,2 artışla 5.820 mt seviyesinde yer aldı. Ocak ayında ZZF’nin ferromangan üretimi ise yıllık bazda %15,4 artışla 3.890 mt oldu. SteelOrbis’in edindiği bilgiye göre, söz konusu ayda şirketin mangan üretimi yıllık %86,7 artışla 280 mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: BDT  üretim  ferroalyaj  çelik üretimi  hammaddeler  mangan cevheri  Ukrayna  |  benzer haberler »


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