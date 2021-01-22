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Ukrayna merkezli ZZF’nin ferroalyaj üretimi 2020 yılında %20,7 düştü

Cuma, 22 Ocak 2021 12:18:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

2020 yılında, Ukrayna merkezli Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) ferroalyaj üretimi yıllık %20,7 düşüşle 199.030 mt seviyesine geriledi. Şirketin silikomangan üretimi yıllık %37,7 düşüşle 90.450 mt olurken, ferrosilikon üretimi ise yıllık %2,8 azalarak 60.800 mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin ferromangan üretimi ise yıllık %21,6 artışla 44.980 mt’a çıktı. 2020 yılında ZZF’nin manga üretimi yıllık %54,4 düşerek 2.800 mt’a geriledi.

Bununla birlikte, Aralık ayında ZZF, Kasım ayında kaydedilen 15.240 mt’a kıyasla 14.990 mt ferroalyaj üretimi yaptı.


Etiketler: çelik üretimi  hammaddeler  ferroalyaj  Ukrayna  BDT  |  benzer haberler »


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