Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi Ocak ayında %9,2 düştü

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %9,2 düşerek 54.550 mt oldu. Söz konusu ayda, Nikopol Ferroalloy Plant (NZF) ve Zaporozhye Ferroalloys Plant’in (ZZF) silikomangan üretimi yıllık %6,7 düşüşle 42.120 mt seviyesinde kaydedildi. Ocak ayında Ukrayna’nın ferromangan üretimi, Kramatorsk Ferroalloys Plant’in (KZF) söz konusu ayda askıda olmasıyla birlikte yıllık %44,5 düşüşle 6.330 mt oldu. Ocak ayında ülkenin ferrosilikon üretimi yıllık %73,2 düşüşle 5.820 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %86,7 düşüşle 280 mt seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte, Ukrayna’nın 78.500 mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 29.030 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi Ocak ayında yıllık %2,9 artışla toplam 107.530 mt seviyesinde yer aldı.
2020 yılında, Ukrayna merkezli üreticilerin toplam ferroalyaj üretimi yıllık %28,6 düşüşle 746.400 mt seviyesinde kaydedildi.