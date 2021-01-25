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Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi 2020 yılında %28,6 düştü

Pazartesi, 25 Ocak 2021 14:44:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna Ferroalyaj Üreticileri Birliği'nin (UkrFA) yaptığı açıklamaya göre, 2020 yılında, Ukrayna’nın ferroalyaj üretimi yıllık bazda %28,6 düşerek 746.400 mt oldu. Söz konusu dönemde Nikopol Ferroalloy Plant (NZF) ve Zaporozhye Ferroalloys Plant (ZZF) yıllık %30,4 düşüşle 559.900 mt silikomangan üretirken, NZF, ZZF ve Kramatorsk Ferroalloys Plant (KZF) yıllık %28,4 artışla 123.000 mt ferromangan üretimi gerçekleştirdi. KZF’nin ferroalyaj üretimi 2019 yılında kaydedilen 70.600 mt’a kıyasla 34.090 mt oldu. Geçtiğimiz yıl, ülkenin ferrosilikon üretimi, yıllık %2,8 düşüşle 60.800 mt olurken, mangan üretimi de yıllık %54,4 düşüşle 2.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Bununla birlikte, Ukrayna’nın 1,34 milyon mt’u Pokrov Mining and Processing Plant (Pokrov GOK) ve 551.300 mt’u Marganets Mining and Processing Plant (Marganets GOK) tarafından gerçekleştirilen toplam konsantre mangan üretimi 2020 yılında yıllık %11,9 artışla toplam 1,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

 


Etiketler: ferroalyaj  BDT  üretim  çelik üretimi  Ukrayna  hammaddeler  |  benzer haberler »


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