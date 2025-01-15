 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukraynalı...

Ukraynalı Metinvest savaş koşulları nedeniyle Pokrovske kömür madeninin faaliyetlerini askıya aldı

Çarşamba, 15 Ocak 2025 14:12:23 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna merkezli madenci ve çelik üreticisi Metinvest, cephe hattındaki gelişmeler, elektrik kesintileri ve artan güvenlik tehditleri karşısında binlerce çalışanın ve ailelerinin canlarını riske atmamak için Pokrovske kömür madeninin faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Duruşun tam etkileri henüz belli değil ve şu anda değerlendiriliyor.

Şirket yönetimi, metalürji varlıkları Kamet Steel ve Zaporizhstal’da çelik üretiminde kullanılan kömür ve kok gibi hammaddeleri temin etmek amacıyla bir acil eylem planı uyguluyor. Bu önlemler arasında şirketin ABD’de bulunan bağlı kuruluşu United Coal Company’den koklaşabilir taş kömürü temininin artırılması, biriken kömür stoklarının kullanılması ve şirket dışı tedarikçilerden ilave hammadde temininin ayarlanması yer alıyor.


Etiketler: Ukrayna BDT Madencilik Çelik Üretimi Metinvest 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2023 yılında azaldı

21 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi ilk yarıda düştü

18 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi 2022’de düştü

21 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir ve ham çelik üretimi birinci çeyrekte düştü

16 May | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Mariupol tesislerinde iyileşen üretimle ilk yarıda %8 arttı

09 Ağu | Çelik Haberler

Ukraynalı Metinvest ilk çeyrekte net zarar açıkladı

08 Eyl | Çelik Haberler

Metinvest’in çelik üretimi 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla değişim göstermedi

03 Şub | Çelik Haberler

Metinvest’in demir cevheri satış hacmi kasım ayında aylık %1,5 düştü

30 Oca | Çelik Haberler

Metinvest ilk yarıda net kara döndü

13 Eki | Çelik Haberler

Metinvest ocak-eylül döneminde gelirinde düşüş açıkladı

08 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis