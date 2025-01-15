Ukraynalı Metinvest savaş koşulları nedeniyle Pokrovske kömür madeninin faaliyetlerini askıya aldı

Ukrayna merkezli madenci ve çelik üreticisi Metinvest, cephe hattındaki gelişmeler, elektrik kesintileri ve artan güvenlik tehditleri karşısında binlerce çalışanın ve ailelerinin canlarını riske atmamak için Pokrovske kömür madeninin faaliyetlerini askıya aldığını açıkladı. Duruşun tam etkileri henüz belli değil ve şu anda değerlendiriliyor.

Şirket yönetimi, metalürji varlıkları Kamet Steel ve Zaporizhstal’da çelik üretiminde kullanılan kömür ve kok gibi hammaddeleri temin etmek amacıyla bir acil eylem planı uyguluyor. Bu önlemler arasında şirketin ABD’de bulunan bağlı kuruluşu United Coal Company’den koklaşabilir taş kömürü temininin artırılması, biriken kömür stoklarının kullanılması ve şirket dışı tedarikçilerden ilave hammadde temininin ayarlanması yer alıyor.