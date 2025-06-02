Ukraynalı Interpipe’ın net kârı 2024’te arttı

Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe, geçtiğimiz yıla yönelik mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Interpipe’ın net kârı 2023 yılında kaydedilen 252,89 milyon $’a kıyasla 280,48 milyon $ olurken, toplam satış gelirleri yıllık %6,2 artışla 1,05 milyar $’a çıktı. Söz konusu dönemde şirketin faaliyet kârı yıllık %5,9 düşüşle 337,04 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2024 yılında Interpipe’ın çelik ve boru üretimi yıllık bazda sırasıyla %22,6 ve %28,3 artışla yine sırasıyla 834.000 mt ve 507.000 mt olurken, demir yolu ürünleri üretimi 112.000 mt seviyesinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl şirketin toplam satış tonajı yıllık %27,5 artışla 657.000 mt oldu.

Interpipe, AB’nin Ukrayna çıkışlı çelik ürünleri ve boruya yönelik vergi ile kota muafiyetini Haziran ayında bir kez daha uzatmasını beklediğini ve bunun, avronun değer kazanmasıyla birlikte şirketin bu yıl kaydedilecek performansını olumlu etkileyeceğini öngördüğünü belirtti.