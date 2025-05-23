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Ukrayna, Rusya ve Çin’den ithal kaplamalı çeliğe yönelik antidamping vergisini uzattı

Cuma, 23 Mayıs 2025 14:48:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu (ICIT), Rusya ve Çin’den ithal korozyon önleyici kaplamalı çeliğe uygulanan antidamping vergilerini beş yıl daha uzatmaya karar verdiğini açıkladı.

İlk olarak 2019 yılının Haziran ayında getirilen antidamping vergileri Rusya için %47,57 ve Çin için %22,78 oranlarında yer alıyor.

Ayrıca ICIT, Çin’den ithal dikişsiz çelik boru ile elektrik yalıtımı olmayan demir çelik ürünlerine uygulanan ve yakında sona erecek olan mevcut antidamping vergilerini de incelemeye karar verdi.


Etiketler: Kaplamalı Yassı Ürünler Ukrayna BDT Kota ve Vergiler 

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