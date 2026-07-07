 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Uğur...

Uğur Dalbeler: AB’nin yeni çelik kotaları Türkiye’nin ihracatında 3 milyar $ kayba yol açabilir

Salı, 07 Temmuz 2026 15:20:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni çelik ithalat rejimi, Türkiye çelik sektöründe ihracat kaybı endişelerini artırdı. Yeni düzenleme kapsamında AB, gümrüksüz çelik ithalat kotasını yaklaşık %47 azaltırken, kota dışında kalan ithalata uygulanacak vergiyi %50’ye yükseltti.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Uğur Dalbeler, yeni düzenlemenin ardından yaptığı değerlendirmede, alınan kararın Türkiye'nin AB’ye yönelik çelik ihracatını önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi.

3 milyar $’lık gelir kaybı bekleniyor

Dalbeler, AB’nin uygulamaya aldığı yeni koruma önlemleri ve kota tonajlarını daraltmasının ihracatta yaklaşık 3,5 milyon mt’luk kayba yol açabileceğini belirtti.

Kota oranlarının yaklaşık yarı yarıya düşürüldüğünü ifade eden Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün yıllık yaklaşık 3 milyar $ ihracat geliri kaybedebileceğini dile getirdi.

Yeni pazar arayışı vurgusu

Dalbeler, söz konusu kaybın telafi edilebilmesi için sektörün Avrupa dışındaki pazarlara daha fazla yönelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye çelik sektörünün ihracatını çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken ÇİB başkanı, alternatif pazarlardaki ticari faaliyetlerin artırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

İç piyasadaki ithalat artışına da dikkat çeken Dalbeler, 2025 yılında çelik ithalatının yıllık %13,9 artışla 32,9 milyon mt’a ulaştığını hatırlattı. Bu gelişmeler karşısında sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

2 milyar €’luk ihracat kaybı değerlendirmesi

Finans Piyasaları Uzmanı İris Cibre, yeni kota sisteminin Türkiye’nin AB’ye yönelik çelik ihracatını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Cibre, Türkiye’nin demir çelik ihracatının 2018 yılında kotalara rağmen 7,5 milyon mt’a ulaştığını, 2025 yılında ise 6 milyon mt ve değer bazında 4,26 milyar $ seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle ithalat sınırının daha da daraltıldığını belirten Cibre, bunun yıllık yaklaşık 2 milyar € tutarında çelik ihracatı kaybına yol açabileceğini değerlendirdi.


Etiketler: Avrupa İth/ihr İstatistikleri Kota ve Vergiler Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Veysel Yayan: AB’nin yeni kota sistemi Türkiye’nin pazar payını biraz daha daraltacak

21 May | Çelik Haberler

Tata Steel UK: İthalat kotalarının azalması İngiliz çelik üreticilerine fayda sağlayabilir

30 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye çelik üretimiyle Avrupa’da lider, korumacılık ihracatı zorluyor

24 Eki | Çelik Haberler

SOGAD Çin ve Güney Kore’den ithal soğuk haddelenmiş galvanizli saca geçici önlem talep ediyor

06 Eki | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri vergi kararından memnun

11 Eki | Çelik Haberler

Kocaeli PS: Talep zayıf, Türkiye’nin rekabet gücüne yönelik endişeler büyüyor

05 Eki | Çelik Haberler

Türk çelik üreticileri Batı Afrika’yla çelik ticaretini artırmayı hedefliyor

01 Ağu | Çelik Haberler

Namık Ekinci: %53 vergi gelirse Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı tamamen durur

20 Şub | Çelik Haberler

EUROFER: Paslanmaz soğuk haddelenmiş çeliğe yönelik antidamping vergisi rekabeti kısıtlamayacak

25 Mar | Çelik Haberler

Veysel Yayan: Türkiye'nin ihracatındaki düşüşün müsebbibi korumacı tedbirler

12 Ara | Röportaj





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis