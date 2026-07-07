Uğur Dalbeler: AB’nin yeni çelik kotaları Türkiye’nin ihracatında 3 milyar $ kayba yol açabilir

Avrupa Birliği’nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni çelik ithalat rejimi, Türkiye çelik sektöründe ihracat kaybı endişelerini artırdı. Yeni düzenleme kapsamında AB, gümrüksüz çelik ithalat kotasını yaklaşık %47 azaltırken, kota dışında kalan ithalata uygulanacak vergiyi %50’ye yükseltti.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Uğur Dalbeler, yeni düzenlemenin ardından yaptığı değerlendirmede, alınan kararın Türkiye'nin AB’ye yönelik çelik ihracatını önemli ölçüde etkileyeceğini söyledi.

3 milyar $’lık gelir kaybı bekleniyor

Dalbeler, AB’nin uygulamaya aldığı yeni koruma önlemleri ve kota tonajlarını daraltmasının ihracatta yaklaşık 3,5 milyon mt’luk kayba yol açabileceğini belirtti.

Kota oranlarının yaklaşık yarı yarıya düşürüldüğünü ifade eden Dalbeler, Türkiye çelik sektörünün yıllık yaklaşık 3 milyar $ ihracat geliri kaybedebileceğini dile getirdi.

Yeni pazar arayışı vurgusu

Dalbeler, söz konusu kaybın telafi edilebilmesi için sektörün Avrupa dışındaki pazarlara daha fazla yönelmesi gerektiğini belirtti. Türkiye çelik sektörünün ihracatını çeşitlendirmesinin önemine dikkat çeken ÇİB başkanı, alternatif pazarlardaki ticari faaliyetlerin artırılmasının öncelikli konular arasında yer aldığını ifade etti.

İç piyasadaki ithalat artışına da dikkat çeken Dalbeler, 2025 yılında çelik ithalatının yıllık %13,9 artışla 32,9 milyon mt’a ulaştığını hatırlattı. Bu gelişmeler karşısında sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

2 milyar €’luk ihracat kaybı değerlendirmesi

Finans Piyasaları Uzmanı İris Cibre, yeni kota sisteminin Türkiye’nin AB’ye yönelik çelik ihracatını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Cibre, Türkiye’nin demir çelik ihracatının 2018 yılında kotalara rağmen 7,5 milyon mt’a ulaştığını, 2025 yılında ise 6 milyon mt ve değer bazında 4,26 milyar $ seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yeni düzenlemeyle ithalat sınırının daha da daraltıldığını belirten Cibre, bunun yıllık yaklaşık 2 milyar € tutarında çelik ihracatı kaybına yol açabileceğini değerlendirdi.