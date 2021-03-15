Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %6,5 azaldı

Pazartesi, 15 Mart 2021 14:23:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %9,3 artış ve yıllık %9,3 düşüşle 116.088 adet oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %6,5 düşerek 222.264 adet oldu.

Şubat ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %22,4 düşüşle 68.105 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %19,1 artışla 47.983 adet oldu. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %16,1 düşüşle 136.882 adet ve ticari araç üretimi yıllık %14,3 artışla 85.382 adet seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %70,5 olurken, bu yılın Ocak-Şubat döneminde söz konusu oran %67,5 seviyesinde yer aldı.