Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Kasım döneminde %13,4 azaldı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 11:00:21 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Kasım ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %4,9 düşüş ve yıllık %5,4 artışla 143.264 adet oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %13,4 düşerek 1,15 milyon adet oldu.

Kasım ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %2,6 düşüşle 91.067 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %23 artışla 52.197 adet oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %14,1 düşüşle 762.743 adet ve ticari araç üretimi yıllık %12 düşüşle 385.497 adet seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %86,3 olurken, bu yılın Ocak-Kasım döneminde söz konusu oran %62,7 seviyesinde yer aldı.