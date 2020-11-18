Türkiye’nin motorlu araç üretimi Ocak-Ekim döneminde %15,5 azaldı

Çarşamba, 18 Kasım 2020 11:05:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) tarafından açıklanan aylık istatistiklere göre, bu yılın Ekim ayında Türkiye’nin motorlu araç üretimi aylık %6 ve yıllık %14,1 artışla 150.746 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise Türkiye’nin motorlu araç üretimi yıllık bazda %15,5 düşerek 1 milyon adet oldu.

Ekim ayında, Türkiye’nin binek araç üretimi yıllık %2,5 artışla 95.915 adet olurken, ticari araç üretimi yıllık %42,1 artışla 54.831 adet oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise, binek araç üretimi yıllık %15,4 düşüşle 671.676 adet ve ticari araç üretimi yıllık %15,7 düşüşle 333.298 adet seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında Türkiye otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı %90,7 olurken, bu yılın Ocak-Ekim döneminde söz konusu oran %60,3 seviyesinde yer aldı.